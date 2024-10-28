В Курской области из-за обстрелов ВСУ пострадала усадьба XIX века

В Курской области из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получила вторая за месяц усадьба XIX века. Речь идет о дворце помещика Иосифа Викторова в Сафоновке Кореневского района, сообщает пресс-служба правительства Курской области в Telegram-канале.

Здание построили в стиле средневековых немецких замков по заказу помещика в знак его любви к молодой немецкой девушке. Возле дворца возвели водонапорную башню, кухню с погребом, конюшни и другие хозяйственные постройки. На территории также был парк, два фонтана и цветники. По словам старожилов, избранница Викторова так и не стала его женой и отказалась от переезда в Россию. После 1917 года особняк опустел, а в 1930-е годы в нем открылась школа, которая работала до недавнего времени.

Дворец входит в состав объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы И.Т. Викторова "Дворец для любимой"». Сведения о разрушениях передадут в Следственный комитет по Курской области.

Напомним, что 11 октября власти сообщили о повреждении административного здания в усадьбе Барятинских. Этот исторический комплекс расположен между Рыльском и Любимовкой. Как рассказывал губернатор Курской области Алексей Смирнов, всего было зафиксировано «пять прилетов», а Mash заявлял, что удар нанесли ракетами HIMARS.