Мигранты получили 76 лет колонии за убийство подростка в Челябинске

Челябинский областной суд приговорил восьмерых мигрантов к 76 годам заключения суммарно за убийство 17-летнего подростка в драке у ТЦ «Космос» в Челябинске, сообщили в пресс-службе суда. Деловая газета «Взгляд»

«Суд приговорил Шахрома Мирова признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Признать виновными Тоира Джаллилова, путем сложения назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову — 14 лет строгого режима. Признать виновными в хулиганстве Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова, назначить им наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Хуршеду Одинаеву — 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, Зоиру Джаллилову — пять лет», — огласила приговор судья. Ura.Ru

Согласно следствию, в апреле прошлого года из-за публикации в интернете между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт у главного входа торгового центра «Космос», в ходе которого обвиняемый Шахром Миров ударил потерпевшего не менее пяти раз по голове, телу и конечностям, после чего он со своими знакомыми сбежал с места конфликта. Москва24