Соучастник похищения Авраама Руссо остался безнаказанным

Соучастник похищения Авраама Руссо Владимир Шестопалов остался безнаказанным из-за истечения срока давности по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шестопалова задержали в аэропорту Шереметьево 4 сентября. Руссо опознал его на очной ставке, однако мужчина не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. Сейчас адвокат артиста собирается подать иск о моральной компенсации — нанесенный Руссо вред оценивают в 5 млн рублей.

Похищение Руссо произошло в 2004 году. По версии следствия, оно было организовано из-за неприязни бизнесмена Тельмана Исмаилова к музыканту. Личный охранник предпринимателя нанял исполнителей — они обманом выманили певца в московский ресторан, избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Подмосковье.

Обвиняемый в похищении певца Руссо вышел на свободу

Похитители требовали от певца отменить все концерты, а также заключить контракт на условиях Исмаилова. Ранее по этому делу были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов, однако их освободили от наказания в связи с истечением срока давности.