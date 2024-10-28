Верховный суд отказал Арашукову в переносе процесса

Коллегия Верховного суда отказала в удовлетворении ряда ходатайств защиты бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

Выйдя из совещательной комнаты, коллегия отказала адвокату Эльмару Ализаде, который требовал отвода судей. Также суд отказал самому Рауфу Арашукову в очередном переносе заседания из-за некоторых непоступивших документов. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы пожизненно осужденного продолжается.

Напомним, что Рауф Арашуков и его отец, бизнесмен Рауль Арашуков, получили пожизненные сроки за ряд тяжких преступлений: по делу о преступном сообществе и резонансных убийствах. Оба они сейчас находятся в разных колониях особого режима и участвуют в заседании ВС по видеоконференцсвязи.