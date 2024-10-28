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Защита экс-сенатора Рауфа Арашукова заявила отвод коллегии Верховного суда

Защита бывшего сенатора Рауфа Арашукова заявила отвод коллегии Верховного суда, которая рассматривает кассационную жалобу пожизненно осужденного.

Защита Арашукова заявила отвод коллегии Верховного суда
© ТАСС

Ходатайство на проходящем в эти минуты заседании огласил адвокат Эльмар Ализаде. В свою очередь, представитель прокуратуры заявила возражения и отметила, что нет никаких сомнений в объективности и беспристрастности суда.

Судебная коллегия удалилась на совещание.

Напомним, что сегодня ВС рассматривает жалобу Рауфа Арашукова, в которой тот просит пересмотреть пожизненный приговор Мосгорсуда. Бывший член Совфеда и его отец Рауль Арашуков участвуют в заседании дистанционно - из колоний, где они сейчас отбывают наказание.

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