Защита Арашукова заявила отвод коллегии Верховного суда

Защита бывшего сенатора Рауфа Арашукова заявила отвод коллегии Верховного суда, которая рассматривает кассационную жалобу пожизненно осужденного.

Ходатайство на проходящем в эти минуты заседании огласил адвокат Эльмар Ализаде. В свою очередь, представитель прокуратуры заявила возражения и отметила, что нет никаких сомнений в объективности и беспристрастности суда.

Судебная коллегия удалилась на совещание.

Напомним, что сегодня ВС рассматривает жалобу Рауфа Арашукова, в которой тот просит пересмотреть пожизненный приговор Мосгорсуда. Бывший член Совфеда и его отец Рауль Арашуков участвуют в заседании дистанционно - из колоний, где они сейчас отбывают наказание.