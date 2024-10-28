Серийный убийца и педофил умер в колонии

Серийный убийца и насильник детей Роман Бурцев умер в 52 года. Мужчина отбывал наказание в колонии «Белый лебедь» и страдал от тяжелого заболевания, передает ростовское интернет-издание DONDAY.RU.

© Passion.ru

По данным СМИ, Бурцев скончался еще в прошлом году, однако об этом стало известно лишь сейчас. У заключенного было диагностировано онкологическое заболевание. В декабре 2023 он умер в стенах колонии.

Из 52 лет своей жизни Бурцев провел 25 лет за решеткой. Его осудили за убийства и изнасилования малолетних. Жертвами маньяка стали шесть детей. Он действовал с 1993 по 1996 год. После поимки и следствия убийцу несовершеннолетних приговорили к смертной казни, однако затем ее заменили на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о смерти канадской писательницы и телеведущей Стиви Кэмерон. Она занималась делом Свинаря-убийцы.