В столице на группу таксистов-мигрантов завели уголовное дело из-за того, что они захватили стоянку на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам водителей, «точкой» заведует группа приезжих. Они не пускают других водителей, а также устанавливают для них несоразмерно высокие цены», — говорится в публикации.

В результате жалоб СК завел уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Самоуправство». Ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

На опубликованных кадрах, который снял один из пострадавших водителей, «захватчик» предлагает мужчине «помахаться» и требует, чтобы тот уехал или вышел из машины.

До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.