Калининградские таможенники пресекли ввоз в Россию 16,5 кг наркотиков. Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в Telegram-канале, партию запрещенных веществ ценой в 24 млн рублей пытались провезти под видом стирального порошка.

Нелегальный груз обнаружили инспекторы при досмотре автомобиля, водитель которой пытался въехать в Россию из Польши. Они обратили внимание на четыре коробки с моющим средством, которые лежали в багажнике — на них отреагировала служебная овчарка. Внутри коробок оказались плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами.

Проведенная экспертиза показала, что в пакетах находилось 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Задержанным, водителю и двум пассажирам, грозит от 15 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.