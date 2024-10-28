В результате коммунальной аварии в Новой Москве забил фонтан высотой в несколько этажей. Инцидент произошел на улице Бачуринская. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил очевидец произошедшего.

— Фонтан высотой в несколько этажей забил в Новой Москве. Коммунальная авария произошла в Коммунарке на улице Бачуринская, — передает слова очевидца Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Собеседник рассказал, что слышал небольшой хлопок, а потом увидел фонтан. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в гимназии № 24 в подмосковных Люберцах начался потоп из-за прорыва водопроводной трубы. Вода попала в столовую и актовый зал. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с потолка капает вода.