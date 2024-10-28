В Коммунарке в связи с коммунальной аварией забил фонтан бурого цвета. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент зафиксирован в районе улицы Бачуринской. Очевидцы отмечают, что на месте произошедшего работают аварийные службы. В Telegram-канале «Коммунарка» сообщили, что в этом месте, возможно, начали стравливать газ.

«Похоже, что стравливают газ, на Калужском шоссе еще одна точка, но на Бачуринской, видимо, пошло не плану», — сообщил канал.

Ранее в Санкт-Петербурге стихийный фонтан забил посреди путей в метро. Потоки воды из-под земли заметили на станции «Гражданский проспект». До этого фонтан воды из-под земли забил в Ярославле. Инцидент произошел на улице Панина в Дзержинском районе. По данным Территориальной генерирующей компании № 2 (ТГК-2), прорыв трубы произошел в ходе гидравлических испытаний.