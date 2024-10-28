Семерых мигрантов осудили за расправу над российским подростком

В Челябинской области суд вынес приговор семерым мигрантам и одному местному жителю за расправу над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Четырех граждан Таджикистана приговорили к срокам от девяти с половиной до 18 лет колонии строгого и общего режимов. Их признали виновными по статьям 213 и 105 УК РФ. Остальные фигуранты осуждены к наказанию от четырех с половиной до пяти с половиной годам колонии общего режима. В пользу семьи убитого школьника взыскана компенсация морального вреда с четверых фигурантов в размере 1,25 миллиона рублей с каждого.

Двое из обвиняемых скрылись за пределами России. Их объявили в международный розыск.

По версии следствия, вечером 9 апреля 2023 года компания молодых людей, находясь на автопарковке около одного из торгово-развлекательных комплексов Челябинска, напала на группу местных жителей и начала бить их палками и закидывать камнями. В результате пострадавшего ударили ножом в сердце. Он скончался на месте.

Ранее во Владимире задержали 47-летний мигрант из Таджикистана, который расправился с пенсионеркой из Москвы при помощи обрезка металлической трубы.