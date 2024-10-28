СМИ назвали зарплату арестованного за взятку генерал-майора Оглоблина

Зарплата экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина, которого уже второй раз ловят на взятках и хищениях, получал около 160 тысяч в месяц. Об этом сообщает Shot.

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По данным Telegram-канала, Оглоблин в последний раз декларировал две квартиры в Москве. Как утверждается, одна находится в панельном доме в Бутырском районе недалеко от железнодорожных путей и промзоны. Ее площадь составляет около 50 кв. м., цена — порядка 19 млн рублей. Вторая квартира генеральской семьи в Западном Дегунино чуть больше — около 80 кв. м. Цена недвижимости составляет около 20 млн.

Стало известно, какой недвижимостью владел арестованный генерал Оглоблин

Также у семьи есть автомобиль Kia Sportage. Как уточняет канал, машина была оформлена на супругу.

«Официальный доход Оглоблина в 2020 году составлял около 1,9 млн в год, его жены — около 700 тысяч», — отмечается в материале.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятке в отношении экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора. Он обвинен в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Ранее Оглоблин уже отбывал срок за хищение 1,6 млрд рублей. На свободу из колонии он вышел минувшей весной.