Сидел за хищение, дал показания против коллеги: что известно об арестованном генерале Оглоблине

Следственный комитет (СК) возбудил дело против генерал-майора Александра Оглоблина, экс-начальника первого Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ. Он обвиняется в крупной взятке. При этом несколько лет назад генерал уже был приговорен к тюремному заключению за хищение. Подробнее о делах, связанных с Оглоблиным — в материале URA.RU.

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Оглоблин уже получал срок за хищение

Оглоблин был приговорен к колонии в феврале 2022 года за мошенничество в особо крупном размере по программе модернизации военной связи. Генерал-майора обвинили в хищении при исполнении госконтракта на поставки в ВС РФ радиостанций «Азарт».

Тогда экс-начальник ГУС признался следствию, что заказывал практически готовые станции в Китае, и только финальная сборка происходила в России. Так он существенно экономил на производстве. За хищение 1,6 миллиарда рублей генерал-майору было назначено 4,5 года лишения свободы, а также штраф в 800 тысяч рублей.

Досрочное освобождение генерала Оглоблина

Экс-начальника ГУС Минобороны освободили из колонии в 2024 году. Это произошло после того, как он дал показания против экс-начальника ГУС ВС РФ и замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Оглоблин проходил по его делу как свидетель.

По версии следствия, генерал-майор был одним из посредников при передаче взятки Шамарину. Тот частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взяткой.

«Оглоблина освободил Мосгорсуд еще в марте за дачу показаний по делу Шамарина», — заявил адвокат генерала Игорь Дюжин.

По его данным, Оглоблину назначили исправительные работы.

СК вновь завел дело на Оглоблина

Генерал-майора вновь задержали 28 октября 2024 года. СК РФ возбудил уголовное дело против генерал-майора. Оглоблина подозревают во взяточничестве в особо крупном размере во время гособоронзаказа.

Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2021 год экс-начальник ГУС получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» взятку в размере более 10 миллионов рублей. Эти средства были переданы за оказание Оглоблиным поддержки в выполнении крупного гособоронзаказа. Тот предусматривал поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.

В связи с ходатайством следственных органов суд принял решение о взятии генерал-майора под стражу. Работа по расследованию уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание по части шестой статьи 290 УК о получении крупной взятки предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Также виновный должен заплатить штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Имущество генерал-майора

По официальным данным, заработная плата Оглоблина составляла 160 тысяч в месяц, ездил он на Kia Sportage, сообщили в telegram-канале Shot. Официальный годовой доход экс-начальника ГУС в 2020 — 1,9 миллиона рублей. При этом у него были две квартиры в Москве, в Бутырском (50 квадратов) и в Западном Дегунино (80 квадратов), стоимостью 20 миллионов каждая.