Кот устроил пожар на улице Полковника Романова в ЖК «Датский квартал» в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Пожар произошел минувшей ночью. По предварительной информации, кот случайно включил плиту, на которой стояла кастрюля. В результате она загорелась, после чего огонь перекинулся на всю кухню. Отмечается, что и хозяйка квартиры, и ее питомец спаслись.

Судя по опубликованным кадрам, возгорание произошло на шестом этаже. Спасателям удалось его полностью ликвидировать.

Напомним, что 28 октября пожар произошел в доме на Ленинском проспекте в Москве — загорелась крыша здания. Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание на площади в 350 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, о пострадавших не сообщалось.