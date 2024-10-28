Пьяный москвич приставил пистолет к голове охранника в метро

В Москве 23-летний мужчина приставил к голове охранника в метро аэрозольный пистолет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Мужчина требовал, чтобы его пропустили через турникет бесплатно.

23-летний злоумышленник пояснил, что выпил алкоголь и попытался войти в метро бесплатно, сказав сотруднику охраны: «Пропусти меня бесплатно». Отказ разозлил мужчину и он достал аэрозольный пистолет и направил его на сотрудников охраны, высказав в их адрес угрозы убийством, — рассказали в прокуратуре.