Облава на подпольное казино в Москве попала на видео

В Москве сотрудники СОБР Росгврадии совместно с полицией и работниками Следственного комитета накрыли подпольное казино, сообщила NEWS.ru пресс-служба столичной Росгвардии. На месте оперативники обнаружили игровое оборудование, наркотики и огнестрельное оружие.

Сотрудники МВД и СК России при силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Было установлено, что группа лиц оборудовала помещение на северо-западе столицы, где проводила азартные игры с использованием оборудования, запрещенного вне игорной зоны, — рассказали в Росгвардии.