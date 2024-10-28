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Стало известно, какой недвижимостью владел арестованный генерал Оглоблин

Арестованный генерал, бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин в 2020 году задекларировал две квартиры и доход в два миллиона рублей. Об этом в понедельник, 28 октября, стало известно из его последней декларации о доходах.

Стало известно, какой недвижимостью владел арестованный генерал Оглоблин
© Вечерняя Москва
— Оглоблин заявил 1,9 миллиона рублей дохода, а также 752,3 тысячи рублей дохода у супруги. Кроме того, в декларации он указал две квартиры — 59,6 квадратных метра и 82,6 квадратных метра (в пользовании). На супругу оформлен легковой автомобиль KIA Sportage, — передает данные из декларации ТАСС.

Оглоблина задержали по делу о взяточничестве утром 28 октября. В настоящее время он находится под арестом. В период с 2016 по 2021 год Оглоблину было передано более 10 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта».

Следователи считают, что за эту сумму он обещал предоставить выполнение многомиллиардного госзаказа.

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