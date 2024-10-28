СМИ: в магазинах стали воровать сливочное масло

В российских магазинах зафиксированы случаи кражи сливочного масла. Это происходит на фоне роста цен на продукт, сообщает «Российская газета».

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. В «Союзмолоке» связывают данную тенденцию с ростом себестоимости производства по всей цепочке: от сырья до переработки.

«Теперь в некоторых магазинах сливочное масло продается как икра - чтобы его не воровали, этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки. Многочисленные фотодоказательства есть в различных телеграм-каналах», - пишет издание.

На минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что территориальные управления проработают вопрос ценовых соглашений с производителями и продавцами социально значимых продуктов. Речь идет о снижении или фиксации цен, в том числе на сливочное масло.

Ранее вице-премьер-министр Дмитрий Патрушев призвал стабилизировать цены на сливочное масло в России. Он отметил, что кабмин не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки.