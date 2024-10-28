В Забайкалье пассажир убил таксиста и сжег его труп

Забайкальские оперативники задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Им оказался пассажир, сделавший последнюю заявку.

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Как сообщили в полиции региона, установлено, что водитель службы такси прибыл по заявке к одному из домов в поселке Карымское. Ссора с пассажиром началась сразу, и 35-летний местный житель ударил частного извозчика ножом. Тело вывез за пределы поселка на этой же машине и поджег его.

Злоумышленник сбежал в Республику Бурятия, чтобы скрыться от правосудия, но был задержан забайкальскими оперативниками.

Возбуждено уголовное дело. До суда подозреваемый заключен в изолятор временного содержания.