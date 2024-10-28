Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову

В Верховном суде РФ в эти минуты начинается заседание по рассмотрению кассационной жалобы экс-сенатора Рауфа Арашукова на приговор о пожизненном лишении свободы.

Заседание продолжится после отложения: 23 октября суд перенес слушания из-за неявки вызванных лиц. Как стало известно "РГ", на процессе собиралась присутствовать жена бывшего сенатора Аида Арашукова. Однако, скорее всего, сегодня она не сможет прибыть в ВС.

Напомним, что в своей кассационной жалобе Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков и другие осужденные по их делу просят пересмотреть приговор Мосгорсуда. Согласно этому решению, сенатор этапирован в колонию особого режима "Черный дельфин", где сейчас отбывает наказание.