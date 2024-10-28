На российском кладбище разгромили могилы бойцов СВО

В селе Гусиный Брод Новосибирской области разгромили могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Прецедент-Новосибирск».

По данным издания, неизвестные сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.

«Выдернуто все, надгробный крест сломан, валяются венки. У моего брата флаги валяются. Все разгромлено. Все перевернуто», — описала увиденное на российском кладбище родственница участника СВО.

По факту вандализма полиция проводит проверку, уточняет издание.

Ранее в Хакасии с двух рядов могил участников СВО сорвали флаги. Родственники военнослужащих заявили, что не верят в версию с природной стихией.