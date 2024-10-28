Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщил Следственный комитет России.

«По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России», - говорится в сообщении ведомства.

Генерал-майору предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Решением 235 гарнизонного военного суда Оглоблин помещен под стражу.

Ранее стало известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. До этого по делу о взятках были арестованы тогдашние замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.