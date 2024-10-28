В центре Воронежа горит торговый павильон

В центре Воронежа загорелся торговый павильон. Инцидент произошел на Кольцовском рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В министерстве уточнили, что информация о пожаре поступила в 08:26. Как утверждается, его площадь составляет 800 кв. м.

«Павильон горит по всей площади», - добавили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание тушат 47 пожарных и 14 единиц техники.

Как сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж», неба не видно за дымом от пожара. Продавцы, работающие на рынке, не исключают версию поджога. Еще одной версией является короткое замыкание, говорится в публикации.

Также сообщается, что в центре ощущается едкий запах дыма. По словам одного из подписчиков канала, «дышать затруднительно, кашлять начинаешь».

Накануне в Москве загорелся строящийся дом жилого комплекса «Первый Нагатинский». Он расположен на Нагатинской улице. Столб черного дыма был виден из разных мест Южного округа Москвы.

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