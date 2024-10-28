Стало известно, чем сбежавшие заключенные выкопали тоннель под липецкой ИК

Шесть заключенных, сбежавших из ИК-2 в Липецке, вырыли тоннель с помощью изготовленных кустарным способом лопатами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Землю они сбрасывали в канализацию. По данным издания, тоннель заключенные рыли несколько месяцев.

Подземный коридор, который выкопали осужденные, начинается в промышленной зоне ИК. Там находятся металлообрабатывающее производство и предприятие, где выпускают сельхозмашины. Длина тоннеля составила несколько десятков метров.

Telegram-канал сообщил Mash, что побег преступники совершили 25 октября. По информации канала, причиной стал переход части группы заключенных в статус «опущенных». Mash уточнил, что это коснулось тех осужденных, которые отбывали наказание за изнасилование. По данным канала, сотрудники ФСИН обнаружили подкоп накануне и почти сутки пытались найти беглецов собственными силами.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что заключенные могли совершить побег по сговору с сотрудниками колонии или халатности служащих. Она объяснила, что преступники не смогли бы покинуть ИК через подкоп при наличии контроля.