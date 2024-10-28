В Мурманской области депутат-бодибилдер в состоянии алкогольного опьянения подрался с полицией в баре. Об этом пишет Shot.

По данным канала, дебош устроил член местного Совета депутатов Владимир Марыгин в Североморске. По словам местных жителей, мужчина выпивал со своей женой в баре «Кружка». Сотрудники заведения попросили его уйти, потому что политик уснул за столом. Просьба не была услышана и Марыгин начал драться с работниками головой. Владелец заведения вызвал наряд полиции, но мужчина продолжил скандалить и оказывать сопротивление, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее в Ульяновске неизвестный избил пожилую женщину, когда она продавала цветы у магазина. Инцидент произошел возле магазина «Гуливер». Позднее мужчина был задержан, он полностью признал вину и принес извинения.

26 октября в Химках сотрудники полиции арестовали таксиста, подозреваемого в нападении на пассажира. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.