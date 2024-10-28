Десятки человек задержаны в Сочи после массовой драки из-за девушки

На одной из улиц в Сочи мужчины устроили массовую драку из-за девушки. Задержаны 23 человека, сообщает пресс-служба городского УВД.

Как отмечается, инцидент в городе был зафиксирован вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ. Пострадавшим в результате массовой драки числится один местный житель, которому 17 лет. К административной ответственности привлечены 10 мужчин.

В отношении них составлены административные протоколы по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ. Пострадавший не стал писать заявление в полицию. Также он решил не обращаться к медикам. Правоохранители отмечают, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о двух массовых драках в Нижнекамске, в которых принимали участие местные жители и мигранты. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Позднее в пресс-службе МВД по Татарстану сообщили, что правоохранители задержали 11 мигрантов-участников массовых драк.

До этого управление МВД по Москве сообщило, что сотрудники полиции задержали 38 человек после конфликта у ресторана в Люблино. По факту инцидента было составлено 17 административных материалов.