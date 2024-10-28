Мужчина напал с ножом на двух полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Снежногорска, который напал с ножом на двух полицейских в подъезде. Один из силовиков ранен, об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области.

Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По версии следствия, все произошло вечером 21 октября. Двое сотрудников полиции из Александровска получили сообщение о нарушении общественного порядка и прибыли в один из домов по улице Флотской. Подозреваемый, недовольный разбирательством силовиков, напал на них с ножом на лестничной площадке и ранил одного из них. Полицейские применили табельное оружие и задержали нападавшего — сейчас он доставлен в больницу

Уточняется, что его жизни ничего не угрожает. За содеянное ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, который напал на сотрудника полиции и похитил у него табельное оружие.