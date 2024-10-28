Украинские БПЛА атаковали два предприятия в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что украинские БПЛА атаковали два предприятия в регионе.

«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника», — написал он в Telegram.

По его словам, в Аннинском районе ранены два работника предприятия: один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное.

Глава региона добавил, что огнём было повреждено несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника.

«За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи», — сказал Гусев.

Уточняется, что на втором предприятии в Новохопёрском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при падении БПЛА в Воронежской области.