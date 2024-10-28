Осужденный в России американский солдат сделал заявление

Осужденный во Владивостоке солдат Соединенных Штатов Гордон Блэк заявил, что не собирается просить о помиловании, потому что обязан подчиняться законам России.

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— Нет, я не собираюсь просить об освобождении, — заявил он.

По словам подсудимого, если правительство его страны решит, что его нужно обменять на другого человека, значит так и будет, но на данный момент он обязан подчиняться тем законам, которые действуют на территории России, передает РИА Новости.

19 июня суд во Владивостоке приговорил американского военнослужащего Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии. Его признали виновным в угрозе убийством и краже.

Сторона защиты заявила, что в действиях Блэка не было состава преступления, а следовательно, его следует оправдать. Солдат поддержал позицию адвоката и не стал выступать с последним словом.

В конце июля Вооруженные силы США перестали платить зарплату американскому бойцу Гордону Блэку, которого осудили за избиение женщины в России. При этом в случае возвращения мужчины на родину его могут привлечь к уголовной статье после отбывания наказания в РФ.