Крышу жилой многоэтажки на юго-западе Москвы удалось потушить

На юго-западе Москвы потушили крышу жилого дома на Ленинском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник заявил, что пожар полностью ликвидирован.

О том, что по адресу Ленинский проспект, 86 загорелась кровля девятиэтажного дома, стало известно около полуночи. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали жителей. Дептранс сообщил, что из-за произошедшего было перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

В доме на юго-западе Москвы горит кровля на площади 300 квадратных метров

Два дня назад произошел пожар в хабаровской гостинице. Площадь возгорания в здании сначала составляла 200 кв. м, а потом увеличилась до 500 кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из загоревшейся гостиницы, пятерых эвакуировали пожарные. Трех постояльцев после произошедшего госпитализировали. К ликвидации возгорания привлекли более 20 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. В процессе тушения в гостинице частично обрушилась крыша.

Ранее квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука.