В Краснодаре самокатчик распылил в соседа перцовый газ и выстрелил из пистолета

В Краснодаре полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия на улице Тополиной: конфликт соседей закончился применением перцового газа и выстрелами из травматического пистолета. Личность агрессора устанавливают, сообщили в Telegram-канале пресс-службы УМВД по городу.

© Российская Газета

Инцидент произошел сегодня около семи часов утра. В многоквартирном доме между жильцами разгорелся спор в двери подъезда. Поводом послужило то, что сосед оставлял электрический самокат где попало. Внезапно перепалка вышла за грань: владелец самоката распылил в лицо оппонента перцовый баллончик, а через некоторое время вернулся и произвел два выстрела в мужчину из травматического пистолета.

"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.