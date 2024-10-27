93-летнюю актрису-блокадницу из фильма "Брат" ограбили в магазине

93-летнюю Лидию Ивановну Доротенко, советскую российскую актрису, пережившую блокаду, ограбили в Санкт-Петербурге.

© Российская Газета

Как пишет "Вечерняя Москва", инцидент произошел возле магазина сразу после того, как пожилая артистка получила пенсию: Лидия Ивановна лишилась 30 000 рублей.

"Мне захотелось купить водичку и кофе - в паспорт свернула шесть пятерок. За мной стояла молодая женщина "Я вам помогу". Достала кофе, отдала мне. Смотрю - а денег нет", - говорит Доротенко.

Отмечено, что шансов найти воровку, не погнушавшуюся деньгами старушки, - не много.

Кинокомпания "СТВ" подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма "Брат-2"

Доротенко родилась в 1931 году. Она - легендарная сотрудница "Ленфильма": почти полвека - бригадир массовки и ассистент по актерам. Начинала эпизодом в фильме "Полосатый рейс" в 1961-м. Сегодня ее фильмография - по данным портала "Кино-театр.ру" - более тысячи фильмов, сериалов и телешоу: "Брат" и "Морфий" Балабанова, "Улицы разбитых фонарей" - с первого сезона, "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия".