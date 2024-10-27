Вооруженная группа пыталась пересечь российскую границу

Вооруженная группа лиц пыталась пересечь государственную границу в Брянской области, противнику нанесено огневое поражение, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 октября, в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района.

«Силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — подчеркнул губернатор.

Обстановка в Климовском районе стабильная и контролируемая, констатировал Богомаз.