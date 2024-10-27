Увеличилось количество жертв тайфуна «Трами»

На Филиппинах 126 человек погибли и пропали без вести после обрушившегося на страну тропического шторма «Трами». Он стал самым смертоносным в этом году, сообщает Associated Press.

«Число погибших и пропавших без вести в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом «Трами» на Филиппинах, достигло почти 130 человек. Президент заявил, что многие районы остаются изолированными и люди нуждаются в помощи», — пишет агентство.

Шторм вынудил десятки тысяч людей покинуть свои дома. Полмиллиона человек обратилось в центры неотложной помощи. Занятия в школах и работа правительственных учреждений в отдельных регионах прекратились. Отменены воздушные и морские рейсы.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых районах выпало месячное и двухмесячное количество осадков в течение 24 часов.

«Трами» привел к «ужасающим потерям, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос в соцсетях.

«Воды было слишком много», — сказал Маркос.

По его словам, многие районы остаются затопленными, доступ к ним затруднен. Мобилизованы правительственные ресурсы для предоставления пострадавшим продовольствия, медикаментов и финансовой помощи.

Филиппины включают более 7000 островов, здесь часто случаются дожди, крупные наводнения и тайфуны. Западная пресса пишет, что в 2024 году усилились опасения, что изменение климата сделает экстремальные погодные явления более распространенными.