Третьего сбежавшего из исправительного центра Забайкалья заключенного задержали

Правоохранительные органы задержали третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона во вторник, 29 октября.

— Сотрудниками оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с представителями полиции и Росгвардии в микрорайоне КСК города Читы задержан осужденный к принудительным работам Андреев А. Физическая сила и специальные средства не применялись, — написали в ведомстве.

Необходимые документы для изменения меры наказания будут подготовлены и направлены в судебные инстанции, передает РИА Новости.

Отсутствие осужденных в исправительном учреждении в Нерчинске заметили 26 октября. Согласно опубликованным ориентировкам, мужчин осудили за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти. Двоих осужденных уже задержали в Чите и Амурской области.