Раскрыты подробности о задержании двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных

В Тамбовской области задержать двоих заключенных, сбежавших из Липецкой исправительной колонии №2, удалось при помощи местного жителя и полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, местный житель заметил, что полицейский остановил четырех человек и сразу же понял, что это сбежавшие заключенные. Мужчина стал помогать силовику и на своей машине смог заблокировать троих беглецов. В результате одного он поймал, а двое скрылись. В это время еще одного заключенного задержал полицейский.

Ранее сообщалось, что местный житель, который помог задержать беглецов, работает таксистом.

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Возбуждено уголовное дело.