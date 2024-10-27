Двоих пропавших осужденных задержали в Забайкалье

В Чите и Амурской области были задержаны двое осужденных, которые пропали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

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Всего из исправительного учреждения исчезли четыре человека.

— Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю <...> удалось задержать осужденного к принудительным работам Ю. Русина. <...> Также по домашнему адресу <...> задержан Чекрышев О, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники пенитенциарного ведомства напрямую отправят необходимые документы в суд для внесения изменений в меру наказания, передает РИА Новости.

Отсутствие осужденных в исправительном учреждении заметили 26 октября. Согласно опубликованным ориентировкам, мужчин осудили за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.