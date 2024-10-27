В Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Пострадали пять человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, в районе станицы Суворовская.

На борту самолета находились пять человек, все получили травмы различной степени тяжести, отметил источник. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.

Напомним, что в 2019 году при орошении поля пилот Ан-2 не справился с управлением, судно потерпело крушение. Летчик остался жив, смог покинуть место происшествия самостоятельно.