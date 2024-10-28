Россиянин погиб при падении из окна, убегая от мужа своей любовницы

В подмосковных Люберцах погиб мужчина, который получил серьезные травмы при падении с высоты во время бегства от супруга любовницы, сообщает РЕН ТВ. По данным источника телеканала, пострадавший выпал из окна на третьем этаже жилого дома.

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Девушка отмечала в ресторане день рождения, ее супруг в это время находился у друзей и не планировал возвращаться домой. Ночью из ресторана девушку забрал любовник, и они поехали к ней домой, — утверждает источник телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел 26 октября: ранним утром того дня муж женщины вернулся домой и позвонил в квартиру. После под окнами дома обнаружили любовника супруги, который, предположительно, выпал из окна при попытке бегства.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 21-летняя тиктокерша упала с высоты пятого этажа, пытаясь сбежать из дома по простыням. Отмечается, что супруг девушки не отпускал ее на вечеринку с алкоголем. Пострадавшей удалось выжить.

До этого в Москве погибла 13-летняя девочка, которая получила смертельные травмы при падении с пятого этажа дома. Сообщается, что школьница хотела сделать красивую фотографию из окна в ночное время, но не удержалась. Несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.