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Россиянин погиб при падении из окна, убегая от мужа своей любовницы

В подмосковных Люберцах погиб мужчина, который получил серьезные травмы при падении с высоты во время бегства от супруга любовницы, сообщает РЕН ТВ. По данным источника телеканала, пострадавший выпал из окна на третьем этаже жилого дома.

Россиянин погиб при падении из окна, убегая от мужа своей любовницы
© News.ru

Девушка отмечала в ресторане день рождения, ее супруг в это время находился у друзей и не планировал возвращаться домой. Ночью из ресторана девушку забрал любовник, и они поехали к ней домой, — утверждает источник телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел 26 октября: ранним утром того дня муж женщины вернулся домой и позвонил в квартиру. После под окнами дома обнаружили любовника супруги, который, предположительно, выпал из окна при попытке бегства.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 21-летняя тиктокерша упала с высоты пятого этажа, пытаясь сбежать из дома по простыням. Отмечается, что супруг девушки не отпускал ее на вечеринку с алкоголем. Пострадавшей удалось выжить.

До этого в Москве погибла 13-летняя девочка, которая получила смертельные травмы при падении с пятого этажа дома. Сообщается, что школьница хотела сделать красивую фотографию из окна в ночное время, но не удержалась. Несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

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