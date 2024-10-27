На одной из линий метро Москвы увеличены интервалы движения

Поезда на южном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно следуют с увеличенными интервалами из-за человека, оказавшегося на пути. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Напомним, что в октябре в столичном метро подобные инциденты были зафиксированы уже несколько раз.

Так, 17 октября после падения человека на пути в 12:03 мск были временно увеличены интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии. Движение было восстановлено через 28 минут, к 12:31 мск.

Кроме того, горожанин упал на пути в 14:21 мск 23 октября, на восточном участке Калининской линии. Движение поездов было восстановлено через 35 минут, к 14:56 мск.