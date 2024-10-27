В Подмосковье мужчина на охоте случайно застрелил человека

Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который застрелил человека на охоте, перепутав его с диким животным. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминску поступило сообщение о том, что в ночное время в лесном массиве гражданин получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался до приезда скорой помощи", - сказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали местного жителя 1979 года рождения.

"С его слов, он находился на охоте и в момент выстрела посчитал, что стреляет в дикое животное. У него изъят охотничий карабин, зарегистрированный в установленном порядке", - добавили в полиции Подмосковья.

Задержанный передан следственным органам.