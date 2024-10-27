Стало известно, кто ликвидировал водителя протаранившего остановку грузовика в Израиле

Израильтяне, стоявшие на остановке, нейтрализовали водителя грузовика, который врезался в автобус с пассажирами. Об этом пишет NBC News со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

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Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, в районе военной базы Глилот, к северу от Тель-Авива.

«Расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в него. Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю фуры и нейтрализовали его», — отметили в пресс-службе.

Обстоятельства аварии расследуются. В полиции не указали, рассматривают ли они инцидент как предполагаемый теракт или как дорожно-транспортное происшествие.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб, в том числе, опытные парамедики.

Журналисты отметили, что в результате инцидента у остановки 35 человек получили ранения. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, пять в средней тяжести, двадцать получили легкие травмы. Четверым пострадавшим потребовалась помощь психологов.