Суд арестовал подозреваемых в убийстве предпринимательницы из Балаково

Суд арестовал до 22 ноября двоих подозреваемых в похищении и убийстве владелицы клининговой компании Натальи Алёшниковой из города Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 19- и 20-летним жителям города Балаково, подозреваемым в убийстве и похищении», — говорится в Telegram-канале.

Ране RT узнал, что Алёшникова перед смертью пыталась защищаться: под её ногтями нашли частицы тканей нападавших.

По словам подозреваемых, они хотели продать автомобиль жертвы на запчасти или по договору купли-продажи, чтобы заработать.

В ночь на 25 сентября в лесополосе в жилом районе города Балаково был найден труп женщины с ранениями в области шеи. За двое суток до этого жертву, Наталью Алёшникову, похитили со двора её дома на её автомобиле.