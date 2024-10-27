Администратор спа-салона попала в больницу с ожогами в Москве

Администратор московского спа-салона попала в больницу с ожогами I и II степени после подготовки фитобочки к приходу клиента. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в четверг, 24 октября, в бьюти-спейсе на Ходынской улице. В СМИ информация о нем попала только в воскресенье, 27 октября.

По данным канала, 16-летняя девушка залила воду в парогенератор кабины и ждала, пока мини-баня дойдёт до положенных согласно инструкции 65–70 градусов.

Затем она решила проверить, насколько прогрелась бочка и опустила в нее руку. Сотрудница получила сильные ожоги, но смогла самостоятельно вызвать скорую.

Врачи оказали девушке необходимую медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась и отправилась лечиться домой.