Квадроберша испугала депутата, зашипев на него в якутской кофейне

В Якутске девушку-квадробера выгнали из кафе после того, как она испугала депутата. Об этом пишет SakhaDay.

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Как рассказал изданию депутат гордумы Якутска Нюргун Ефремов, инцидент произошел вечером 22 октября в одной из городских кофеен, когда он пил кофе с супругой. В какой-то момент она ушла в уборную, и Нюргун услышал низкое рычание, а затем почувствовал за спиной «звериное дыхание».

Он обернулся и увидел девушку лет 20-25, одетую в черное, но без хвоста и ушек. Та подкрадывалась к людям за столиками, изображая кошку. Депутат решил, что незнакомка может на него напасть, и испугался.

«Меня как будто обнюхивали со спины. А когда я обернулся, то увидел девушку, одетую во все черное. Ее дикие глаза были полны ярости. Она зашипела на меня как дикая кошка! Я уже подумал, что она сейчас набросится и укусит меня», — рассказал Ефремов.

От мужчины за соседним столиков он узнал, что это квадробер. Вскоре работники кофейни попросили ее покинуть помещение, девушка покинула заведение, не изменяя кошачьим повадкам.

Депутат заявил, что ее поведение шокировало и других посетителей. Рычание в общественных местах, отметил Ефремов, это не просто подростковый бунт, а тревожная тенденция.