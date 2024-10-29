Россиянин поссорился с соседом и выстрелил в него из охотничьего ружья

В Новокузнецке задержан местный житель, который поссорился с соседом около магазина и выстрелил в него из охотничьего ружья. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 26 октября, нетрезвый новокузнечанин возле магазина поссорился с 20-летним соседом. В ходе конфликта мужчина забежал в подвал своего дома, взял незаконно хранящееся охотничье ружье и вернулся с ним на улицу, где произвел выстрел в сторону оппонента.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь с ранением плеча, он был доставлен в больницу. Стрелявший с места преступления скрылся, но вскоре был задержан. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.