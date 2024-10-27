Губернатор Соколов: жертв крушения Ми-2 под Кировом представят к госнаградам

Семьи погибших в результате крушения вертолета Ми-2 в Кировской области получат по миллиону рублей, а жертв трагедии представят к государственным наградам. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

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Он отметил, что за штурвалом воздушного судна был известный пилот Валентин Комилев. Губернатор выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и заявил, что те выполняли свой долг для спасения жительницы региона.

Вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.