Десятки человек пострадали в Израиле в результате предполагаемого теракта

Около 40 человек получили ранения в результате предполагаемого теракта в центральной части Израиля. Об этом в воскресенье сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы.

© Кадр видео

Грузовик протаранил автобусную станцию в Глилоте, к северу от Тель-Авива.

«Среди раненых по меньшей мере десять находятся в тяжелом состоянии, а несколько человек все еще находятся под грузовиком», — пишет издание.

Раненых доставляют в медицинский центр Рабина в Петах-Тикве и Тель-Авивский медицинский центр Сураски.

По данным полиции, водитель грузовика, перевозившего большое количество груза, въехал в людей, стоявших на остановке.