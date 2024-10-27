Десятки человек пострадали в Израиле в результате предполагаемого теракта

В Израиле грузовик въехал в автобусную остановку, 40 человек ранено
Около 40 человек получили ранения в результате предполагаемого теракта в центральной части Израиля. Об этом в воскресенье сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы.
Грузовик протаранил автобусную станцию в Глилоте, к северу от Тель-Авива.
«Среди раненых по меньшей мере десять находятся в тяжелом состоянии, а несколько человек все еще находятся под грузовиком», — пишет издание.
Раненых доставляют в медицинский центр Рабина в Петах-Тикве и Тель-Авивский медицинский центр Сураски.
По данным полиции, водитель грузовика, перевозившего большое количество груза, въехал в людей, стоявших на остановке.
«Мы рассматриваем инцидент как террористическую атаку, в ходе которой грузовик промчался по направлению к группе людей», — заявил представитель полиции Арье Дорон.