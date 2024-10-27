В Москве госпитализировали напавшего на журналистов британского дипломата

Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в клинику в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Накануне Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Недовольство дипломата предположительно вызвали вопросы корреспондентов СМИ об его отношении к текущей международной повестке.

Захарова прокомментировала нападение британского дипломата на журналистов в РФ

«У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится на обследовании у врачей», — пояснили журналисты.

Напомним, что заместитель посла приехал в Москву с тем, чтобы проинспектировать работу дипмиссии Соединенного Королевства в российской столице.