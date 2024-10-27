Названы имена погибших при крушении Ми-2 в Кировской области

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов опубликовал имена погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в регионе. Об этом в воскресенье, 27 октября, он написал в своем личном блоге.

— В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, — заявил он.

По словам политика, в момент трагедии на борту находились Валентин Комлев — пилот, Александр Гыска — врач, и фельдешры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Чиновник лично знал пилота упавшего воздушного судна. Курдюмов добавил, что Комлев стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации и его гибель — невосполнимая потеря, следует из сообщения в Telegram-канале.

Кроме того, 22 октября другой вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу в Малой Овсянке в Нижегородской области. На борту судна находился экипаж с пациентом. Один из пилотов получил ранение ноги, пассажиры отделались ушибами. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стала техническая неисправность судна.